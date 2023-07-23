الرئيس تبون يعزي الأمير تميم

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية، أفاد أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قدم تعزية لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، هذا نصها:

"صاحب السمو وأخي العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة"

"بقلوب راضية بقضاء الله وقدره المحتوم، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ انتقال المغفور له الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني إلى جوار ربه، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الأعلى".

"و أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم اليكم وإلى أولاد الفقيد الكرام، وجميع أسرة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق باسمي الخاص و باسم الشعب الجزائري بأحر التعازي وأصدق المواساة."

"ندعو الله جل جلاله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون".