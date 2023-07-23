سكان العفرون يحتجون

احتج عشية اليوم ،سكان بالعفرون ، ضد أزمة التذبذب بمياه الشرب ، و حاصروا وكالة الجزائرية للمياه ، غضبا منهم لجفاف حنفياتهم على غير العادة ، الأمر الذي دفع بالبعض منهم اللجوء الى سوق الصهاريج ، و اقتناء المياه المعدنية ، تعويضا للإنقطاع الحاصل .

متضررون غاضبون احتجوا ، و طالبوا مسؤولي الجزائرية للمياه توضيح لهم ، السبب من وراء كل هذا الانقطاع ، و الذي وصل لدى البعض منهم لـ 07 أيام كاملة ، خاصة في هذه الأيام الصيفية شديدة الحرارة و الرياح الساخنة ، ثم أن الأمر بات يتكرر و هو ما جعلهم يعانون من جفاف حنفياتهم ، في وقت الحاجة في مثل هذه الأحوال الجوية ، تستدعي احتياجا و طلبا مضاعقا على هذه المادة الحيوية ، فيما ندد البعض بالتمييز في برنامج التوزيع ، أين فيه احياء تصلها مياه الشرب بشكل نظام و بالكميات الكافية ، فيما غالبية الأحياء الشعبية في صائفة 2023 ، عانت و تعاني من العطش .

القائمة بالاتصال و العلاقات العامة لدى الجزائرية للمياه أوضحت لـ " الخبر" ، أن الانقطاع المتكرر في التيار الكهرباء، و لساعات طويلة في العفرون ، و حتى بموزاية ، تسبب في عدم ملئ الخزانات بالمقدار الكافي من الماء الشروب ، و هو ما تولد عنه هذا التأخير في برنامج تزويد السكان ، بأكثر من 24 ساعة تقريبا ، مضيفة بأنهم سيتداركون كل هذا التأخير ، والذي تسبب فيه عامل خارج عن إرادتهم و نطاقهم .