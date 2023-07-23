الأفراج عن 70 محبوسا ناجحا في البكالوريا

تم الإفراج عن 70 محبوسا ناجحا لاستفادتهم من أحكام المرسوم الأول في إطار القانون العام.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أنه تكملة للبيان الصادر بتاريخ 04 جويلية 2023 والمتعلق بقرار رئيس الجمهورية توقيع مرسومين رئاسيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب، يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام والثاني بالنزلاء الناجحين في شهادة البكالوريا.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الإفراج عن 70 محبوسا ناجحا لاستفادتهم من أحكام المرسوم الأول في إطار القانون العام، وسيتم ابتداء من اليوم الإفراج الفوري عن20 محبوسا ناجحا محكوما عليهم نهائيا إثر استفادتهم من تخفيض كلي للعقوبة وإفادة 35 محبوسا آخر من تخفيض جزئي للعقوبة المتبقية.