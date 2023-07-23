العاصمة: انقطاع الماء بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهيرللجزائر "سيال"، عن انقطاع في عملية التزود بالمياه على مستوى عدة بلديات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تم وقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب، حيث ستقوم الشركة بأشغال صيانة على قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب، اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 20:00 من نفس اليوم.

وأضاف البيان، إن الأشغال ستقام على مستوى حي لعمامري محمد ببلدية بوزريعة، مما سيؤدي إلى انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدية بوزريعة: تجزئة دازينيار باردي، واد البرتقال، تجزئة بوحمام بوسكولت بوسماحة، حي النسيم، غابة بينام ولعمامري محمد، وكذلك بلدية بني مسوس: سيدي يوسف، بلدية بولوغين: الزغارة، وبلدية رايس حميدو: المنطقة العلوية سيدي الكبير، حي "كوسيدار". طريق بئر زواف. تعاونية سارة تعاونية الصنوبر وبوسيجور.

وأكدت سيال أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيًا عند نهاية الأشغال.