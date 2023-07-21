الحزب اليميني يفوز في الانتخابات الإسبانية

فاز الحزب الشعبي الإسباني (يمين) الذي يترأسه ألبرتو نونيز فيخو، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت أمس الأحد في إسبانيا، متقدما على الاشتراكيين برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، لكنه لم يتحصل على الأغلبية من أجل تشكيل حكومة حسب النتائج الرسمية شبه النهائية.

فبعد فرز أكثر من99.3 بالمئة من الأصوات، تحصل الحزب الشعبي على 136 مقعدا، أي بزيادة 47 مقعدا قبل أربعة أعوام، متقدما بفارق كبير عن للاشتراكيين 122 مقعدا، لكن هذه النتيجة أقل بكثير من هدف فيخو وهو الحصول على 150 مقعدا.