"إيرينا" تعمل على تعزيز التعاون مع الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، فرانشيسكو لا كاميرا. Francesco La Camera.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة، انه خلال اللقاء الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، وإطارات من الوزارة ومن سونلغاز، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث قدم الوزير، بهذه المناسبة، لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر من طرف سونلغاز، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتوفير الأدوات العملية والعلمية والمالية وكذا تبادل الخبرات، التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجال المنجمي، على غرار استغلال المعادن الحرجة الخاصة في صناعة الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا اللقاء تحسبا لمشاركة المدير العام لإيرينا في مراسم تقديم العروض واستقبال وفتح الأظرفة المتعلقة بالمناقصة التي أطلقها مجمع سونلغاز لإنجاز خمسة عشر 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط، بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط.

وأكد لا كاميرا أن الوكالة الدولية للطّاقات المتجدّدة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجزائر، ولاسيما في دعم جهودها لترقية اعتمادها على مصادر طاقة جديدة ومتجدّدة.

وللتذكير، تأسست إيرينا في عام 2009، وهي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل من الطاقة المستدامة، وهي تمثل المنصة الأساسية للتعاون الدولي، كما تعد مركزاً للامتياز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد المالية والمعارف في مجال الطاقات المتجددة. وهي تُروج لاعتماد كل أنواع الطاقة المتجددة على نطاق واسع واستخدامها على نحو مستدام بما يشمل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وطاقة المحيطات والشمس والرياح، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة فرص الاستفادة من الطاقة وضمان أمن الطاقة وتحقيق نمو وازدهار اقتصاديين بتخفيض انبعاثات الكربون.