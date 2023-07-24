15 حالة وفاة بسبب الحرائق

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن حصيلة الحرائق خلال ليلة الإثنين.

وأوضح بيان لذات الهيئة، أنه تم تسجيل وفاة 15 شخصا و26جريحا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية، وذلك جراء نشوب 97 حريقا مس الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16ولاية.

وأكد ذات المصدر، أنه تم اقحام 7500 عون في الميدان وتجنيد 350 شاحنة فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق والتحكم فيها.

وأضاف البيان، أن عمليات إخماد الحرائق تتواصل حاليا بست ولايات وهي ولاية بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، عبر تجنيد 13رتل متنقل و3050 عون تم تعزيزها اليوم بـ 12رتل متنقل و1200عون إضافي، كما تم تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وطمأنت وزارة الداخلية، المواطنين القاطنين بهذه الولايات، وتؤكد التجند المتواصل لمصالح الحماية المدنية لإخماد هذه الحرائق، فيما دعت إلى ضرورة الحيطة والحذر وتجنب المناطق التي تشهد الحرائق.