جيجل: النيران تلتهم مساحات هامة من الغابات

تواصل، مصالح الحماية المدنية بولاية جيجل، إخماد النيران التي التهمت مساحات هامة من الغابات بزيامة منصورية وعدة مناطق بالولاية.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، فيما سجلت عدة حالات اختناق بالدخان للمسنين وللأطفال حيث تم التكفل بهم ونقلهم للعلاج. كما تم إخلاء مناطق بولخماس، الطرشة بوبلاطن عزيرو و لاصاص من السكان

وتابع البيان، أن عميات الإخماد تتم في ظروف جوية سيئة للغاية، بسبب الحرارة الشديدة وهبوب رياح ساخنة تصعب المهمة.

في هذه الظروف الجوية الاستثنائية، دعت الحماية المدنية المواطنين لعدم التردد على الغابات، سواء للنزهة، أو القيام بأشغال البستنة والفلاحية وهذا لتجنب وقوع اي حادث.