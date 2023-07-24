الولايات المعنية بنشوب حرائق

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحرائق التي اندلعت في العديد من ولايات الوطن.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن ولاية بجاية شهدت سبع حرائق، أربع حرائق بولاية البويرة وثلاث حرائق في ولاية جيجل، حريقين بكل من ولايات تيزي وزو، بومرداس وسكيكدة.

وأهم هذه الحرائق

ولاية بجاية

+حريق بوربعطاش بلدية فناية عملية الإخماد متواصلة

+حريق غابة الساحل بلدية مالبو عملية الاخماد متواصلة

+حريق اغيل ملولن بلدية أميزور عملية الإخماد متواصلة

+حريق بومنصور بلدية وادي غير عملية الإخماد متواصلة

+حريق تاسلنت بلدية آقبو عملية الإخماد متواصلة

+حريق تاريمنت بلدية أوقاس عملية الإخماد متواصلة

+حريق كاسكاد بلدية إسماعيل عملية الإخماد متواصلة

ولاية البويرة

+حريق قرية أولاد قاسم بلدية الزبربر عملية الإخماد متواصلة

+حريق قرية الثعالبة بلدية الزبربر عملية الإخماد متواصلة

+حريق غابة غديوة بلدية القادرية عملية الإخماد متواصلة

+حريق غابة بورباش بلدية الأخضرية عملية الإخماد متواصلة

ولاية جيجل

+حريق الطوالبية بلدية جيجل

+حريق بولخماس بلدية زيامة المنصورية

+حريق القيطون بلدية زيامة المنصورية

ولاية بومرداس

+حريق غابة بوادي الحميز بلدية الأربعطاش

+حريق غابة بلدية تيمزريت

ولاية تيزي وزو

+حريق غابة ماتوسة بلدية برج منايل عملية الإخماد متواصلة

+حريق غابة ازموران بلدية آيت يحيى موسى عملية الإخماد متواصلة

ولاية سكيكدة

+حريق غابة الحوش قرية العوينات

+حريق بلدية أولاد عطية عملية الإخماد متواصلة