تلمسان: تفكيك جمعية أشرار

تمكنت عناصر الأمن الحضري الحادي عشر التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم ضالعين في قضية السرقة من داخل مسكن بتوفر ظرفي الكسر والتعدد.

وقائع القضية تعود إلى تقديم شكوى لفرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري سيدي سعيد من طرف أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة من داخل مسكنه العائلي طالت مبلغ مالي وكمية من المعدن الأصفر.

وبعد مباشرة الأبحاث والتحريات من طرف قوات الشرطة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا مكنت من توقيف الجناة يتعلق الأمر بأربعة أشخاص مشتبه فيهم في العقد الثالث والرابع من العمر، مع استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 95 مليون سنتيم و7000 دج، وكذلك مبلغ من عملة أجنبية، وكمية من المعدن الأصفر محل السرقة.

بعد استفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي عن قضية " تكوين جمعية أشرار - السرقة من داخل مسكن بتوفر ظرفي الكسر والتعدد " قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.