Incendies: 15 morts et 26 blessés

Quinze personnes ont trouvé la mort dans les incendies en cours dans plusieurs wilayas du pays a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Selon le communiqué 15 décès et 26 blessés ont été enregistrés , et 1500 citoyens ont été évacués, en particulier dans la commune de Fenaia (daira d'El Kseur) et la commune de Zberber, daira de Lakhdaria, à la suite de 97 feux de forêts et terrains agricoles enregistrés dans 16 wilayas.

La même source a précisé que 7500 pompiers et 350 camions sont mobilisés ainsi que des moyens aériens pour maîtriser les incendies.