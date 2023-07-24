المدية: الشرطة تحتفل بعيدها الوطني

في إطار الاحتفال المخلد للذكرى الـ 61 لعيد الشرطة الجزائرية، أشرف اليوم جهيد موس والي ولاية المدية وبحضور السلطات الأمنية والمدنية على هذه الاحتفالية التي احتضنتها قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي بالمدية.

وفي كلمته استذكر رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة قدور فوكة بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعاً عن تراب الوطن، معرجا على الجهود المبذولة. حاثا على منتسبي الأمن الوطني على مواصلة الجهود للحفاظ على أمن المواطن والوطن، قبل أن يستعرض كلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكلمة المدير العام للأمن الوطني التي تضمنت في فحواها ضرورة تضافر الجهود لحماية أمن وسلامة الوطن وممتلكاته.

إلى جانب ذلك، تم عرض فيديو وثائقي موسوم بسرداب المتربصين استعرض فيه مختلف إنجازات الشرطة الجزائرية وبطولات أبنائها ليختتم الحفل بتقليد مختلف الرتب لمنتسبي الشرطة الجزائرية.