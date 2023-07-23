رئيس الجمهورية يعزي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق من مدنيين وعسكريين.

وجاء في نص برقية التعزية "بقلب يعتصر ألما وحزنا، راضٍ بقضاء الله وقدره، تلقيت بعميق الأسى والحزن وبالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

وإذ أشاطر أسر الضحايا والمصابين مشاعر الحزن والألم، أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم مع الشهداء والصدّيقين وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

وأمام هذا المصاب الجلل أعرب لأسر الضحايا عن أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا لهم تضامن الدولة المطلق في هذه الظروف العصيبة."

إنّا لله وإنّا إليه راجعون