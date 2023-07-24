المدية: ثلاثة حرائق بغابات الجهة الشرقية

تنقل اليوم الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية من أجل دعم كل من الوحدة الثانوية العزيزية والوحدة الثانوية تابلاط من أجل إخماد حريق اندلع بغابة أولاد محي الدين بلدية مغراوة شرق المدية.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية في بيان لها اندلاع حريقين آخرين بكل من الخمسين ببلدية بإقليم بلدية بعطة حيث تم إخماده إلى جانب حريق بغابة البواحة ببلدية الميهوب.

وأكدت ذات المصالح أن الحرائق المسجلة تقع بالمناطق الشرقية مع حدود ولاية البويرة، ويضيف البيان أنه ونظرا لارتفاع درجة الحرارة مع هبوب رياح ساخنة وصعوبة المسلك، تم التدعيم بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات وهذا لتفادي انتشار الحريق إلى الغابات والمحاصيل المجاورة بدعم بوسائل مصالح الغابات.