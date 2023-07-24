حرائق: غلق معبر حدودي بين الجزائر وتونس

طلبت مصالح ولاية الطارف، اليوم الإثنين، من المواطنين توخي الحذر في الأماكن والطرق الغابية التي اندلعت فيها النيران.

وجاء في بيان لذات المصالح أنه "على إثر تسجيل بداية اندلاع حريق على مستوى غابة بمنطقة الحنايا ببلدية بريحان. وبالنظر إلى الوضعية الجوية الصعبة، من حرارة شديدة ورياح. تم اتخاذ إجراءات احترازية تهدف لحماية الأرواح بالدرجة الأولى".

وكشف البيان عن "تنصيب خلية اليقظة والمتابعة تحت إشراف الوالي على مستوى مقر الولاية. وذلك في إطار تشكيل مختلط من حماية مدنية ومصالح الغابات إضافة إلى تسخير الرتل المتنقل للحماية المدنية والفرقة الجهوية للحماية المدنية والفرقة الجهوية للتدخل مشكلين من الوسائل التالية: 26 شاحنات إطفاء و118 عون و4 سيارات إسعاف وحافلتين لنقل الأفراد، كما تم إجلاء المصطافين تحت إشراف عناصر الدرك الوطني بشاطئ كاب روزا ببلدية القالة".

ودعت مصالح الولاية المواطنين إلى تجنب استغلال الطريق الوطني رقم 84 الرابط بين بلدية القالة وبلدية بريحان، وكذا تفادي التوجه إلى الشواطئ المحاذية للطريق السالف الذكر إلى غاية تحسن الوضع، والتقيد بالتعليمات للأسلاك الأمنية وعناصر الحماية المدنية ومصالح الغابات المتواجدين بالميدان.

وأضاف ذات المصدر أنه على إثر معاودة اندلاع الحرائق بالتراب التونسي المقابل للمعبر الحدودي أم الطبول وقيام السلطات التونسية بغلق المعبر الحدودي ببوش المقابل للمعبر الحدودي الجزائري تم تحويل حركة المسافرين إلى المعبر الحدودي العيون.

ولهذا يرجى من المواطنين، الذين هم بصدد مغادرة التراب الوطني توخي الحيطة والحذر وتأجيل السفر لأغراض غير استعجالية إلى غاية تحسن الوضعية، يختم البيان.