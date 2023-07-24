وهران: تفكيك شبكة دولية مختصة في "الحرقة"

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية متكونة من 5 أشخاص مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر حسبما استفيد اليوم الإثنين من ذات السلك الأمني.

وجاءت العملية إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود أشخاص بصدد القيام بهجرة غير شرعية عبر البحر، مثلما أشارت إليه خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي.

وبعد تكثيف التحريات وتتبع حركات أفراد الشبكة تم وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين متكونة من 5 أشخاص مع حجز قارب صيد مزود بمحرك (40 حصانا) ومحرك بحري بقوة 40 حصانا و3 أجهزة تحديد المواقع الجغرافية ومبلغ مالي قدر بمليار و178 مليون سنتيم ودراجتين ناريتين وكذا معدات وأغراض تستعمل في رحلات الإبحار السري، كما أشير إليه.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة، وفق ذات المصدر.