زلزال في بلدية سبدو

ظهر ما كان خفيا من صراعات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسبدو في تلمسان جليا في المداولة التي عقدت مساء بمقر البلدية حيث قدم رئيس البلدية مراد حفص استقالته الرسمية من رئاسة المجلس أرجعها إلى أسباب شخصية حالت دون مواصلته لعمله على رأس هذه البلدية السهبية التي عرفت في عهدته القصيرة نقلة نوعية في التنمية المحلية.

ورغم أنه أرجع قراره إلى الأسباب المذكورة إلا أن الحقيقة كان هناك في صراع خفي بين أعضاء المجلس منذ مدة بسبب التداخل في الصلاحيات والتعدي على مهام آخرين عجلت برحيل المير.

وزلزلت هذه الاستقالة الوضع في البلدية بعد أن كان الجميع يعلق آمالا كبيرة على هذا الرئيس في تحسين يوميات المواطنين. وكانت أولى بشائر قرب نهاية مسيرة المير على رأس البلدية عودة تراكم ظاهرة الأوساخ في الأيام الماضية من جديد أمام السكنات لمدة فاقت الأسبوع ولم يتم نقلها كما كان الحال من قبل.

وترشح بعض الأطراف في المجلس الشعبي البلدي لسبدو أن يكون مرشح حركة مجتمع السلم ابراهيم بن بخات رئيسا قادما لهذه البلدية في انتظار ما تسفر عنه الأيام القادمة.