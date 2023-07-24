حرائق الغابات .. ارتفاع حصيلة الضحايا

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين، عن الحصيلة الجديدة لضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في الساعات الماضية في عدة ولايات عبر الوطن.

ووفق بيان ذات الوزارة فقد ارتفعت الحصيلة إلى 34 حالة وفاة، منها 10 شهداء من أفراد الجيش الوطني الشعبي و24 شهيدا من المدنيين.

وأضافت الوزراة في بيانها أنه تم إقحام 8 آلاف فرد من الحماية المدنية على مستوى 11 ولاية، مع تسخير 529 شاحنة من مختلف الأحجام وتدعيمها بـ10 أرتال متنقلة قادمة من الولايات غير المعنية بالحرائق وفرقتان من الدعم الجهوي.

كما أكد ذات المصدر استمرار الطلعات الجوية لإطفاء الحرائق بما في ذلك إقحام الطائرات المستأجرة والطائرات ذات السعة الكبيرة من صنف B-E200 التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.