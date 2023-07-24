حرائق الغابات: الوزير الأول يعزي عائلات الضحايا

تقدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة لعائلات المواطنين من المدنيين والعسكريين الذين استشهدوا جراء حرائق الغابات التي نشبت ببعض ولايات الوطن.

وجاء في التعزية: "بعميق الأسى وبالغ التأثر تلقيت نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات وطننا".

وأضاف بن عبد الرحمان قائلا: "وبهذه المناسبة الأليمة والمؤسفة، فإنه لا يسعني إلا أن أشاطر ذوي الضحايا آلامهم وأحزانهم فيما أصابهم، وأن أتقدم لهم بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف، داعيا المولى العلي القدير، أن يتغمد أرواح الضحايا الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جنانه وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وعظيم السلوان، ويعجل بشفاء الجرحى".