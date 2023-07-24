حرائق: وزارة الصحة تتخذ إجراءات للتكفل بالجرحى

اتخذت وزارة الصحة، إجراءات للتكفل بكل الجرحى والمصابين المتضررين من الحرائق الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أنه بعد الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الوطن، اتخذت الوزارة، على الفور إجراءات كفيلة للتكفل بكل الجرحى والمصابين في عين المكان، كما تم نقل الحالات المتضررة إلى المصالح الاستشفائية المختصة على جناح السرعة.

وقد تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية بكميات كافية ولم يتم تسجيل أي نقص في هذا الشأن مع تشكيل خلية متابعة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات ووزارة الصحة لمتابعة حالات الجرحى والمرضى وتوفير شروط التكفل بهم، يضيف المصدر.