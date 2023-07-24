طرق مغلقة بسبب الحرائق

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن الطرق المغلقة بسبب نشوب حرائق بالغابات المحاذية للطريق.

وجاءت قائمة الطرق المعنية على النحو التالي:

بجاية:

الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل و بجاية بالضبط على مستوى بلدية مالبو.

الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو ، بالضبط على مستوى بلدية توجة

جيجل:

الطريق الولائي رقم 135 ب الرابط بين بلديتي الشحنة وأولاد عسكر على مستوى منطقة أولاد بوزيد

سكيكدة:

الطريق الوطني رقم 85 على مستوى منطقة الرباحية بلدية كركرة

الطارف:

الطريق الوطني رقم 84 أ على مستوى منطقة الحناية بلدية بريحان ولاية الطارف