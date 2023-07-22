مبابي يحسم موقفه من العرض السعودي "الخيالي"

قال تقرير صحفي إسباني، إن نجم فريق باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي، يرفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكانت تقارير قد زعمت بأن الهلال قدم 300 مليون يورو لشراء مبابي وقد وافق باريس سان جيرمان على العرض، كما عرض على مبابي 700 مليون يورو لمدة موسم.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ريليفو " الإسبانية، فإن مبابي رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، وهو مستعد للبقاء على دكة البدلاء لمدة موسم.

ويرفض مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويريد البقاء حتى الموسم المقبل ثم الرحيل مجاناً.