بجاية: المركز الاستشفائي الجامعي يوضح

نفى المركز الاستشفائي الجامعي ببجاية تسجيل اي عجز في الأدوية بعد انتشار وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي زعم ناشروها أنها تحدد احتياجات عاجلة للمؤسسة الاستشفائية من أجل المساهمة في تقديم العلاج وإنقاذ المصابين جراء الحرائق التي اجتاحت غابات الولاية.

وجاء في بيان المؤسسة الاستشفائية، اليوم الإثنين، أنه بعد ظهور مراسلات من الصيدلية الرئيسية لقسم الصحة والسكان على الشبكات الاجتماعية المتعلقة بالاحتياجات المتوقعة لحالة طوارئ محتملة لمدة 72 ساعة القادمة، عقب الحرائق التي وقعت في 24/7/2023 في ولاية بجاية، تود الإدارة العامة لوحدة الصحة والسكان في بجاية تقديم التفاصيل التالية:

هذه المراسلات هي وثيقة إدارية مخصصة لمزود خدمة التوزيع تحسبا لتفاقم محتمل للوضع إذا استمرت هذه الحرائق بمرور الوقت.

تمت إدارة الموقف من خلال مخزون الصيدلية الرئيسية ولم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية.