تركيا تعزي الجزائر

قدمت تركيا، اليوم الإثنين، تعازيها إلى الجزائر على إثر حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات وخلفت عدد من الضحايا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: "علمنا بحزن أن العديد من المدنيين والعسكريين فقدوا أرواحهم وأصيبوا في الحرائق التي استمرت في مختلف ولايات الجزائر".

وأضاف البيان "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من فقدوا أرواحهم في الحرائق، ونقدم تعازينا للشعب الجزائري الصديق والشقيق وحكومته، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

"تركيا مستعدة دائمًا لتقديم كل أنواع الدعم للجزائر في هذه الأيام الصعبة" يختم بيان وزارة الخارجية التركية.