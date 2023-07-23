حريق مهول في ملولة التونسية المتاخمة للحدود مع الجزائر

خرج المعبر الحدودي ملولة من الجانب التونسي عن الخدمة إثر الحريق الذي شب في الغابات المحيطة.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية تشكيل خلية أزمة لمواجهة النيران في منطقة ملولة الحدودية، والتي دفعت إلى إجلاء السكان من المنطقة.

وأعلنت وحدات الحرس الوطني التونسي أنّه تمّ إجلاء أكثر من 300 شخص عبر البحر، بمنطقة ملولة طبرقة، بعد الحرائق التي اتّجهت نحو منازل المواطنين مما اضطر السكان للهروب للشاطئ.

وتدخلت وحدات عسكرية بمختلف لنجدة وإنقاذ أهالي منطقة ملولة بعد اشتعال النيران.

وأرسلت السلطات التونسية تسع حافلات لإجلاء سكان ملولة وشاحنات إطفاء للمساهمة في إخماد الحرائق.

وتنقل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مدينة طبرقة قادما مباشرة من ايطاليا، للاطلاع على أوضاع السكان إثر الحريق.