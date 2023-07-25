إخماد 13حريقا في بومرداس

كشفت الحماية المدنية لولاية بومرداس عن إخماد كل الحرائق حيث تم تسجيل 13 حريقا عبر عدة نقاط،

على مستوى إقليم ولاية بومرداس تم إخماد 11 حريقا كليا ومنعها من الانتشار إلى السكنات والممتلكات في ما تبقى حريقان عملية إخمادهما متواصلة لحد الساعة في كل من قرية بوعاصم بلدية الناصرية وقرية أولاد بودخان شعبة العامر. وتم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية بما فيها الرتل المتنقل لحرائق الغابات

كما تم التدعيم بالرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل وكذلك رتل متنقل لحرائق الغابات لولاية البليدة .

وحسب خلية الإعلام للحماية المدنية لم تسجل أية خسائر بشرية.