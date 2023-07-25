7 قتلى في انقلاب حافلة بالبيض

أدى حادث مرور مميت عقب انقلاب حافلة ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 06 على مستوى قرية مصباح ببلدية الخيثر ولاية البيض إلى وفاة سبعة أشخاص و إصابة 26 آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد بيان للحماية المدنية لولاية البيض، أن وحدة القطاع للحماية المدنية الخيثر تدخلت مدعمة بالوحدة الرئيسية ووحدة بوقطب والمركز المتقدم الكاف لحمر وكذلك وحدة سفيد ولاية سعيدة على الساعة منتصف الليل وخمس وخمسين دقيقة، لأجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 06، 169pk ، الحادث نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، مخلفا 07 وفيات و 26جريحا تم إسعافهم ونقلهم إلى الصحة الجوارية الخيثر ومستشفى بوقطب.