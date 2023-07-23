زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجات على مقياس ريشتر، ضرب وسط تركيا، الثلاثاء، دون وجود تفاصيل عن أضرار.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا. وبدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".

ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء هذا الزلزال الجديد الذي تتعرض له تركيا. وأفادت مراسلة قناة "الحرة" بأن الزلزال الجديد تسبب بحالة من الخوف والهلع لدى كثير من سكان المنطقة، لا سيما وأن أضنة تأثرت في 6 فيفري الماضي.

واستمرت هذه الهزة 5 ثوان، وهي مدة قصيرة ساعدت بعدم ظهور أضرار حتى اللحظة، وفق ما نقلت المراسلة عن رئيس بلدية كوزان. وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل ضرب جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدة.

وتسبب زلزال في إزميت على بعد حوالي 100 كلم جنوب شرق إسطنبول بمقتل 17 ألف شخص في عام 1999.