أسعار النفط ترتفع

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات شح الإمدادات، وتعهدات السلطات الصينية بدعم الاقتصاد بدرجات أكبر، الأمر الذي أسهم في رفع المعنويات في الأسواق.

وكانت أسعار الخام قد حققت ارتفاعًا كبيرًا للمرة الأولى منذ أسابيع، إذ تجاوزت حاجز 82 دولارًا للبرميل، لتخرج من منطقة الـ 70 التي لزمتها على مدار أشهر طويلة، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز. وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.25%، إلى 82.96 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3%، إلى 78.97 دولارًا.