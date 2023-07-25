تمنراست: وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور

خلف حادث مرور وقع، صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 95 كلم من الوحدة باتجاه ولاية عين ڨزام، وفاة أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وأوضح بيان للحماية المدنية لولاية تمنراست، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تمنراست، تدخلت من أجل حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 95 كلم من الوحدة باتجاه ولاية عين ڨزام على الساعة الثامنة وست وثلاثين دقيقة.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس رباعية الدفع. كان على متنها 11 شخصا. وأسفر الحادث عن وفاة 04 أشخاص في عين المكان وإصابة (07) آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وقد تم التكفل بهم وإسعافهم في عين المكان من طرف إسعافاتنا ونقلهم إلى مستشفى تمنراست.