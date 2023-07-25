الوادي: المتهمون في وفاة سائق دراجة نارية في الحبس

أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة الدبيلة، مجلس قضاء الوادي، بإيداع المتهمين في وفاة شخص كان على متن دراجة نارية بمدخل مدينة الطالب العربي رهن الحبس المؤقت.

وأوضح بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة، مجلس قضاء الوادي، أنه بتاريخ 22جويلية 2023، حوالي الساعة العاشرة ليلا، وقع حادث مرور جسماني بمدخل مدينة الطالب العربي، حيث أدى الحادث إلى وفاة شخص كان على متن دراجة نارية وإصابة مرافقه، كما اشتبه في أن سيارة المصلحة التابعة لأمن الدائرة هي المتسببة في الحادث وتجمع على إثرها عدد من المواطنين، حيث قام البعض منهم بالاعتداء على مقر الأمن، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية، وتدخلت مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام.

وأضاف البيان، أنه بتاريخ 24 جويلية 2023 تم تقديم سائق سيارة المصلحة ومرافقيه أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهم بجنح القتل الخطأ، الجروح الخطأ، الفرار من المسؤولية المدنية والجزائية وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع جميع المتهمين ووضعهم رهن الحبس المؤقت.