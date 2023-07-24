إخماد 80 بالمائة من الحرائق

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمائة، وذلك بفضل التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

وأكدت ذات الهيئة، أن عملية إخماد الحرائق متواصلة حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة على 7ولايات.

من جهة أخرى أكد ذات المصدر، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم في الحرائق، عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضها.