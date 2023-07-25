غليزان: حريق يأتي على هكتارين من الأشجار المثمرة والصنوبر

اندلع حريق ببساتين بها أشجار مثمرة بالمنطقة المسماة الحقاف بالطريق الوطني رقم 90،والمحاذية لأشجار الصنوبر الحلبي التي تكسو المنطقة التابعة لبلدية مازونة، وقد أتت ألسنة اللهب حسب دواجي مسؤول وحدة الحماية المدنية لدائرة مازونة على زهاء هكتارين من الأشجار المثمرة، وكذا الصنوبر الحلبي.

وبمجرد بلوغ خبر الحريق، هبت وحدة الحماية المدنية لمازونة مدعومة بوحدة الحماية المدنية التابعة لبلدية جديوية وعناصر الأمن الوطني، وكذا مصالح الغابات وبلديتي مازونة والقطار إلى عين المكان، وتمكنوا بعد جهد جهيد من إخماد الحريق، قبل أن يصل إلى الغابة.