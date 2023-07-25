البليدة:3 حرائق مشبوهة بمفرغات عمومية

اندلعت 03 حرائق مشبوهة بالمفرغات العمومية، في مفتاح و الأربعاء و أولاد يعيش، في وقت متقارب، أدت إلى إتلاف ما لا يقل عن 30 هكتارا، من البساتين بالخصوص، و تسببت في خسائر في بعض البنايات الفردية، خاصة بإقليم الأربعاء، نتيجة النيران التي ساعدت الرياح الحارة في انتشارها و توسع رقعتها، و نشرت رعبا حقيقيا بين الفلاحين و السكان أيضا، كما سجلت حرائق منعزلة، بطريق الشريعة و الجهة الغربية من البليدة ، شارك أفراد الجيش في إخمادها .

النيران المندلعة في هذا التوقيت بالذات، و الذي امتد إلى فجر اليوم ، مثل ما شهدته المفرغة العمومية في أولاد يعيش ، وصادف أيضا اندلاع عشرات الحرائق المأساوية بربوع ولايات الوطن، و زيارة وزيرة البيئة إلى البليدة أول أمس ، اعتبره متابعون بأنه فعل تخريبي إجرامي مقصود، خاصة في اختيار مصدر الحريق ، ثم أن كل الظروف المناخية و عوامل اشتعال النيران كانت مواتية جدا ، و هو ما حدث و تسبب في تكبيد فلاحين و مربي طيور داجنة و ماشية و سكان أيضا خسائر في الممتلكات بالملايين ،

و رغم تدخل عناصر الإطفاء ، الا أن مهمة إخماد تلك النيران ، كانت صعبة ، بسبب المواد التي اندلعت فيها تلك النيران ، خاصة في البلاستيك ، وهو ما أدى إلى استهلاك وقت طويل في السيطرة على تلك الحرائق ، خصوصا و أن الرياح الحارة عقدت في مهمة التحكم فيها . و في سياق الحرائق المشبوهة ، اندلع حريق بإقليم بوسبيحة بطريق الشريعة أيضا ، فرض على أعوان الإطفاء و الغابات ، الاستعانة بأفراد الجيش للسيطرة على تلك النيران ، ومنع اقترابها من محيط السكان بالخصوص ،

كما عرفت المنطقة الغربية بحدود دائرة العفرون ، نشوب حريق مشبوه أيضا ، و إلى قلب البليدة ، شهد حي سيدي عبدالقادر ، عند محيط سكة الحديد لقطار الضاحية ، اندلاع حريق مفاجئ في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء ، نشر الرعب بين سكان البنايات الفردية بالجوار، كون الحريق اندلع على مقربة من خيوط التيار الكهربائي عالي الضغط ، و بمحيط شبكة الغاز الطبيعي ، من حسن الحظ سمح التدخل السريع لوحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق ، فيما تم فتح تحقيق لكشف الأسباب من ورائه .