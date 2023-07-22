رابطة الأبطال وكأس الكاف: الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها

تعرفت الأندية الجزائرية على منافسيها في البطولات القارية للموسم الكروي 2023-2024، عقب عملية القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) بالقاهرة المصرية.

وفي منافسة رابطة الأبطال، يواجه بطل الجزائر، فريق شباب بلوزداد، المعفي من الدور التمهيدي الأول، المتأهل من اللقاء المزدوج بين بو رانجرز (سيراليون) و ليسكر (ليبيريا)، حيث سيجرى لقاء الذهاب، عن الدور التمهيدي الثاني, خارج الوطن (15-17 سبتمبر) قبل الإياب الذي سيقام بالجزائر (29 سبتمبر-1 أكتوبر 2023).

بالمقابل، سيكون شباب قسنطينة، صاحب المركز الثاني في نهاية الموسم الفارط، أمام مهمة صعبة عندما يكون وجها لوجه في الدور التمهيدي الأول مع بطل تونس، نادي النجم الساحلي، علما أن الذهاب بالجزائر والإياب سيلعب بتونس. وبالنسبة للدور التمهيدي الأول، فستجرى مباريات الذهاب ما بين 18 و 20 أوت القادم، أما الإياب فتلعب من 25 الى 27 من نفس الشهر.

في حين، تجرى مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من 15 إلى 17 سبتمبر، على أن تقام لقاءات العودة ما بين 29 سبتمبر والفاتح أكتوبر المقبلين. أما في منافسة كأس الكونفدرالية (كاف)، فإن حامل اللقب الإفريقي، اتحاد الجزائر، المعفى من الدور الأول التمهيدي, سيواجه في الدور الثاني المتأهل من الفتح الرباطي المغربي و نادي لوتو من البنين، حيث يجرى الذهاب خارج القواعد قبل خوض مباراة العودة بالجزائر العاصمة.

في حين، سيكون ممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، جمعية الشلف المتوج بكأس الجزائر 2023, على موعد مع بندل من نيجيريا في الدور الأول التمهيدي، علما أن الذهاب سيقام في نيجيريا والإياب بالجزائر.

وفي حال التأهل سيواجه "الشلفاوة" فريق نهضة بركان المغربي، حيث تجرى مقابلة الذهاب بالجزائر قبل الإياب خارج الوطن. وفيما يخص تواريخ الدورين الأول والثاني التمهيديين بالنسبة لكأس الكنفيدرالية، فهي نفسها التي ستجرى خلالها مواجهات رابطة الأبطال: الدور الأول: مباريات الذهاب ما بين 18 و20 أوت، والإياب من 25 إلى 27 من نفس الشهر، وذهاب الدور الثاني من 15 إلى 17 سبتمبر، والعودة ما بين 29 سبتمبر والفاتح أكتوبر المقبلين. وإذا كان شباب بلوزداد يشارك في رابطة الأبطال للمرة الرابعة على التوالي إثر تتويجه باللقب الرابع على التوالي في البطولة الوطنية، فإن شباب قسنطينة يعود إلى الواجهة بعد غياب دام خمس سنوات.

وفي آخر نسخة، بلغ "السياربي" ربع النهائي وأقصي على يد ماميلودي صان داونز. في حين، يشارك الاتحاد في كأس الكاف كونه المتوج بلقب آخر طبعة على حساب يونغ آفريكانز التنزاني، أما أولمبي الشلف فيشارك كونه المتوج بكأس الجزائر الأخيرة.

وقررت الكاف إلغاء الدور التمهيدي المكرر لكأس الكنفيدرالية، خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد على هامش كأس إفريقيا للأمم-2023 لأقل من 23 سنة. وبهذا فإن الفرق الـ 16 المتأهلة عن الدور التمهيدي الثاني تمر مباشرة إلى مرحلة المجموعات لمنافستي رابطة الأبطال وكأس الكاف للموسم الكروي القادم.

وفي رابطة الأبطال يشارك 54 ناديا من 42 اتحادية قارية، فيما تعرف منافسة كأس الكاف حضور 52 فريقا من 41 اتحادية افريقية.