الطارف: أمن بوحجار يطيح بعصابة الأحياء الحضرية

أطاحت مصالح أمن دائرة بوحجار بولاية الطارف بعصابة أحياء إجرامية تنشط في الاعتداء وترهيب سلامة المواطنين في وسط التجمعات السكنية بمختلف الأسلحة البيضاء متكونة من خمسة 5 أشخاص أعمارهم ما بين 21 سنة و30 سنة ينحدرون من مدينة بوحجار مع ضبط مجموعة من مختلف الأسلحة البيضاء، سيوف وسكاكين من الحجم الكبير وساطور بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة.

تفاصيل القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية ببوحجار مفادها وجود مجموعة من الشباب معروفين بسلوكهم الإجرامي يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية لمدينة بوحجار حاملين أسلحة بيضاء محظورة مع قيامهم بأعمال تعمل على نشر الرعب والمساس بالسكينة العامة لبسط نفوذهم على ذلك الحي ليتم إعداد خطة أمنية ومداهمة المكان أسفرت عن توقيفهم في ظرف وجيز مع ضبط أسلحة بيضاء محظورة وكمية من المؤثرات العقلية زهاء 200 قرص مهلوس ومبالغ مالية تعتبر من العائدات الإجرامية، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا واستيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملفات قضائية بتهم تكوين وإنشاء عصابة أحياء إجرامية نتج عنها أعمال عنف عملية لترهيب أمن و سلامة المواطنين داخل تجمع سكني، حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع، حمل وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة ابن صدر في حقهم جميعا أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية.