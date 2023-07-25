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سكيكدة: إحالة 3 متهمين إلى قسم مكافحة الإرهاب

مجتمع
25 جولية 2023 ()
إ.ب
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أعلنت النيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة توقيف 3 مشتبه فيهما بالضلوع في اندلاع حرائق الغابات بالولاية.

وجاء في بيان النيابة: "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة الرأي العام أنه وعلى إثر الحرائق التي اندلعت بغابات الولاية تم فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة الأسباب وتوقيف الفاعلين".

وأضاف البيان: "أسفرت التحريات إلى توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، حيث بتاريخ اليوم الموافق لـ25 جويلية 2023 تم تقديم مشتبه فيها أمام نيابة محكمة القل، كما تم تقديم المشتبه فيهما الآخرين أمام نيابة محكمة الحروش".

وكشفت النيابة العامة أنه تم التخلي عن الملفين لفائدة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سدي امحمد.

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