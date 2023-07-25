سونلغاز برج بوعريريج: حملة للتبرع بالدم

نظمت صباح اليوم الثلاثاء، مؤسسة امتياز برج بوعريريج حملة تبرع بالدم لعمالها وزبائنها، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم، تحت شعار (تبرع ...شارك في الحياة) وتأتي العملية في إطار ترسيخ العمل الخيري والسلوك الإنساني بين العمال وزبائن المؤسسة.

وفي إطار مبادرات شركة سونلغاز التي سطرت برنامجا وطنيا لجمع 30 ألف كيس من الدم ..للمساهمة في السلوك الحضاري الهادف إلى تدعيم المستشفيات، لإنقاذ المرضى وضحايا حوادث المرور المميتة يوميا وكل المقبلين على العمليات الجراحية.

وعرفت العملية رغم ارتفاع درجات الحرارة، تجاوبا وإقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى، وأكد ممثل امتياز برج بوعريريج أن العملية أصبحت من التقاليد الدورية لعمال المؤسسة، كونها تعكس سلوكا حضاريا، وعملا إنسانيا، يصب في التوجه الاجتماعي لشركة سونلغاز، كما أنها تندرج في إطار تنفيذ برنامج الشركة الأم.

وعبر الدكتور بوبعاية عثمان عن تفاؤله بالإقبال الكبير، خاصة في هذه الفترة التي يقل فيها إقبال المتبرعين على مركز حقن الدم، بسبب الحرارة والعطل.

واغتنم الفرصة لتوجيه نداء للمواطنين للتوجه للمركز أو للحافلة المتنقلة للتبرع بالدم، خاصة وأن كل واحد منا (اليوم مانح وغدا محتاج).