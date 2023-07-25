حرائق: الدرك الوطني يوجه نداء لعائلات الضحايا

دعت قيادة الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، عائلات الضحايا للتوجه إلى أقرب فرقة تابعة لذات الهيئة من أجل التعرف على هوية أصحاب الجثث.

وجاء في بيان مصالح الدرك الوطني "أنه على إثر الحرائق المهولة التي أصابت العديد من ولايات الوطن، خاصة تلك التي مست ولاية بجاية وأسفرت عن العديد من الوفيات، تدعو قيادة الدرك الوطني عائلات الضحايا للتوجه إلى أقرب فرقة للدرك الوطني، خاصة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوجة ببجاية، حيث سجلت أعلى نسبة من الوفيات، أو الاتجاه مباشرة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من أجل تسهيل التعرف على هوية أصحاب الجثث".