حرارة قد تصل إلى 50 درجة بجنوب البلاد

يرتقب أن تشهد عدة ولايات من جنوب البلاد، بداية من يوم غد الأربعاء موجة حر مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة ''برتقالي''، ولايات تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بهذه الولايات ما بين 48 و49 درجة بالنسبة للدرجات القصوى قد تصل إلى 50 درجة محليا وما بين 34 و39 درجة بالنسبة للدرجات الدنيا، وهذا طيلة صلاحية هذه النشرية التي ستمتد إلى غاية يوم الجمعة.