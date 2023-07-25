أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، زيارة معاينة ميدانية إلى المناطق المتضررة من الحرائق مرفوقا بالمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف للوقوف على عمليات إخمادها، وكذا معاينة حجم الخسائر المسجلة.

وبأول محطة، اطلع الوزير ببلدية زبربر بولاية البويرة على مستوى تقدم العمليات وظروف عمل أعوان الحماية المدنية ومدى التكفل بالمواطنين.

وأكد الوزير للمواطنين أن رئيس الجمهورية يحرص على التواجد الميداني إلى جانب المواطن سيما في الظروف الصعبة.

وزير الداخلية ترحم على أرواح ضحايا الحرائق وأكد بأن مصالح الدولة ستتكفل بتعويض المتضررين وأن اللجان المحلية باشرت عملها.

بالمحطة الثانية من زيارة المعاينة الميدانية، تفقد الوزير المناطق المتضررة بولاية بجاية أين تابع عمليات الإخماد للبؤر المتبقية بهذه الولاية، سيما من خلال الطلعات الجوية لطائرات الإطفاء المجندة.

الوزير أكد خلال معاينة عمل الرتل المتنقل ببلدية أدكار على ضرورة الإبقاء على درجة التأهب إلى غاية الإخماد النهائي.

وأشاد الوزير بتجند أعوان الحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية وفي طليعتها أفراد الجيش الوطني الشعبي لمجابهة هذه الحرائق وحماية الأرواح.

كما أثنى إبراهيم مراد على المساهمة الكبيرة للمواطنين وسمات التلاحم التي تُميّز أبناء الجزائر.

وفي الأخير أصغى الوزير إلى انشغالات المواطنين وأكد مباشرة عمليات معاينة الأضرار وتعويض المتضررين من طرف اللجان المحلية.