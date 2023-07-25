تحويل الحالات المستعصية إلى مستشفى الحروق بزرالدة

قصد التكفل بجرحى حرائق الغابات تم تنصيب خلية متابعة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لتزويد الولايات بكل المستلزمات من أدوية ومعدات.

وفي هذا الصدد، كشف جرود صبري نائب مدير الاستعجالات بالمديرية العامة لمصالح الصحة بوزارة الصحة للإذاعة العمومية أن هذه الخلية تعمل على تسخير جميع الموارد البشرية والمادية من أدوية وتجهيزات طبية تمكنها من التكفل بالمصابين والجرحى ضحايا الحرائق حيث قامت بإعداد جدول مناوبة تصمن من خلاله الاتصال والتواصل المستمر مع الولايات التي تشهد حرائق لتزويدها بكل المستلزمات الطبية.

وأكد جرود صبري إعطاء تعليمات للتكفل التام بالجرحى على المستوى المحلي وتحويل الحالات المستعصية إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالعاصمة.