تلمسان: حجز لحوم فاسدة

تمكنت أمن دائرة مرسى بن مهيدي التابع لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري. حيث تمت القضية على إثر معاينة أحد المستودعات بمدينة مرسى مهيدي والذي أسفر عن حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بـ163.9 كلغ كونها لا تتوفر على شروط الصحة والنظافة والتبريد مع ممارسة نشاط بيع الدجاج بدون القيد بالسجل التجاري.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز إجراء قضائي عن "مخالفة شروط الحفظ والنظافة والتبريد وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك البشري – ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري" تم بموجبه إتلاف كمية اللحوم المحجوزة.