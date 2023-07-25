الرابطة الثانية: هذه هي الأندية الممنوعة من الاستقدامات

كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، اليوم الثلاثاء عن قائمة تضم 12 ناديا ينتمون للرابطة الثانية سيكونون ممنوعين من استقدام لاعبين جدد خلال الموسم الكروي الجديد، "2023-2024".

ويتعلق الأمر بهلال شلغوم العيد، أمل الاربعاء، مولودية العلمة، جمعية الخروب، جمعية عين مليلة، شباب باتنة، جمعية وهران، مولودية قسنطينة، نصر حسين داي، رائد القبة، اتحاد عنابة واتحاد الحراش.

ويضيف نفس المصدر في بيان له على موقعه الرسمي، بأن "هذه القائمة تم ضبطها من طرف "اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات" التي تكفلت بتحويل القائمة للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة".

للتذكير، ستعطى إشارة انطلاق الموسم الجديد للرابطة الثانية (هواة) للموسم 2023-2024 يوم الجمعة 22 سبتمبر، فيما انطلقت مرحلة التسجيلات يوم 17 جويلية وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.