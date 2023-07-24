الدفع الإلكتروني: مذكرة تفاهم بين البنك الوطني ومديرية الضرائب

تم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الوطني الجزائري والمديرية العامة للضرائب لتخليص المستحقات الجبائية إلكترونيا عبر بوابة "مساهمتك".

وتم التوقيع على الوثيقة، بمقر وزارة المالية، من طرف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، والمديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد.

ويهدف هذا الاتفاق الى إِطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التحويل الإلكتروني، حيث سيتم إِنشاء واجهة تربط بوابة التصريح والدفع عن بعد للمستحقات الجبائية "مساهمتك" بمنصة "البنك الإلكتروني" (E-Banking) التابعة للبنك الوطني الجزائري.

كما سيعمل الاتفاق أيضا على توفير بطاقة أعمال مجانا للمكلفين بالضريبة، والتي ستمكنهم حصريا من دفع الالتزامات الضريبية، كما ستقدم سقف دفع استثنائي على بوابة "مساهمتك".