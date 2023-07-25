الهلال الأحمر يرسل قوافل مساعدات إلى الولايات المتضررة

أرسل الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الثلاثاء، 4 قوافل مساعدات إلى البويرة وجيجل وسكيكدة وبجاية إثر الحرائق التي تعرضت لها هذه الولايات خلال اليومين الأخيرين، حسب ما أفاد به بيان لهذه المنظمة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المساعدات تتمثل كمرحلة أولى في أفرشة ومواد غذائية وأدوية، مشيرا إلى أن عدد المتطوعين فاق 500 شخص يتواجدون في أماكن نشوب الحرائق منذ اللحظات الأولى وساهموا رفقة أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطن الشعبي سيما في إجلاء وإسعاف المواطنين.

وأضاف البيان أن رئيسة الهلال الأحمر قامت بزيارة الأماكن المتضررة في هذه الولايات للوقوف على إمكانيات اللجان الولائية في تقديم يد العون للمتضررين.