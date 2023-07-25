انتحار شابين بالجلفة

فاجعتان متزامنتان هزتا ولاية الجلفة، اليوم الثلاثاء، الأولى كانت بمنطقة جعران ببلدية الشارف أين عثر على شاب يبلغ من العمر 26 سنة يعاني من اضطربات نفسية معلق بواسطة حبل بمنزله العائلي واضعا حدا لحياته.

وفي واقعة مماثلة بعاصمة الولاية بحي بوتريفيس تم العثور على شاب يبلغ من العمر 25 سنة مجهول الهوية معلقا بحبل داخل ورشة بناء تم تحويلهما من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحتي حفظ الجثث بمستشفى الشارف ومستشفى محاد عبد القادر بالجلفة.

وفي الوقت الذي تجهل فيه أسباب الانتحار، فتحت الجهات المعنية تحقيقا حول ملابسات الحادثتين المؤلمتين.