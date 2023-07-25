دبيشي يكلف بتسيير "الفاف"

انتهت اليوم الثلاثاء مهمة المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم لعدم تمكنه من ضمان اكتمال النصاب القانوني للمداولة بعد امتثال ثلاثة من هؤلاء الأعضاء للمرسوم المتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، حسبما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية في بيان لها نشر على موقعها الرسمي.

وأشارت الفاف في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي، عقد اليوم الثلاثاء في دورة استثنائية خصصت لدراسة نقطة واحدة مسجلة في جدول الاجتماع، وهي "استقالة رئيس الفاف، جهيد زفيزف، أنه "طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما امتثال ثلاثة أعضاء من المكتب الفيدرالي للمرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، المعدل والمكمل، تنتهي مهمة المكتب الفيدرالي لعدم قدرته على ضمان اكتمال النصاب القانوني للمداولة".

وحسب المصدر ذاته، كلف الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، منير دبيشي، بالتسيير إلى غاية انعقاد الجمعية العامة، بعد استدعاء اللجان المكلفة بتحضير انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب الفدرالي الجدد للمدة المتبقية من عهدة (2021-2025)، في إطار الشروط المحددة بالتنظيم المعمول به.

وأوضح البيان أن الاجتماع المنعقد اليوم، الثلاثاء، والذي حضره 9 أعضاء من أصل 10، باستثناء السيد جيلالي عبدات الذي لم يستطع التنقل من ولاية أدرار، سجل المكتب الفدرالي استقالة الرئيس التي تم توثيقها في المحضر.

للتذكير، قدم رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، استقالته من منصبه بتاريخ 16 يوليو، عقب فشله في انتخابات اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الكاف، التي أجريت بتاريخ 13 يوليو بأبيدجان (كوت ديفوار).