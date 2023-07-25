إخماد جميع الحرائق

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إخماد جميع حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات عبر الوطن.

وأكدت ذات الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" أن عمليات الحراسة متواصلة تحسبا لأي طارئ.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت زوال اليوم إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمائة، وذلك بفضل التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

وأكدت الوزارة أن عملية إخماد الحرائق متواصلة حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة على 7 ولايات.

للتذكير، خلفت حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات 34 حالة وفاة، منها 10 شهداء من أفراد الجيش الوطني الشعبي و24 شهيدا من المدنيين، إضافة إلى عشرات المصابين.