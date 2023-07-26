موجة حر قياسية وأمطار رعدية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من موجة شديدة ستجتاح عدة ولايات بجنوب الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية هي إن صالح، تيميمون. أدرار، برج باجي مختار. وستصل درجة الحرارة إلى 50 درجة وذلك بداية من اليوم إلى غاية الجمعة .

وأشارت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول، إلى استمرار موجة الحر على كل من ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، بني عباس. وذلك طيلة نهار اليوم وإلى غاية فجر الخميس.

من جهة أخرى تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات تبسة، خنشلة، باتنة وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية فجر الخميس.